BBC: Екс-лідера Пакистану Мушаррафа судять за держзраду

Колишній військовий правитель Пакистану Первез Мушарраф у вівторок постане перед судом за звинуваченнями у державній зраді, повідомляє BBC Україна.

Його справу розгляне спеціальний суд в Ісламабаді.

Напередодні було відхилено його клопотання про розгляд справи у військовому суді.

Звинувачення стосуються 2007 року, коли пан Мушарраф припинив дію конституції і запровадив у країні надзвичайний стан.

Сам генерал, звільнений під заставу за низкою інших справ, заявляє, що всі звинувачення проти нього - політично вмотивовані.

70-річного політика також звинувачують у вбивстві і обмеженні повноважень судів.

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В історії Пакистану було кілька військових переворотів, але Мушарраф став першим генералом, якому через це інкримінували державну зраду.

Первез Мушарраф захопив владу 1999 року й утримував її аж до 2008 року, коли демократично обраний уряд змусив його піти у відставку.

Невдовзі після цього генерал залишив країну і кілька років жив у Дубаї та Лондоні. У березні 2013 року він повернувся до Пакистану, щоб очолити свою партію на парламентських виборах, але до виборів його не допустили і завели низку кримінальних справ.

У понеділок захист Мушаррафа заявив відвід суддям і прокурору, а також вказав, що справа непідсудна високому суду Ісламабаду, оскільки 2007 року генерал був головнокомандувачем армії і його дії підлягають розгляду лише військовим судом. Всі ці клопотання були відхилені.

Минулого тижня Мушарраф дав інтерв'ю приватному телеканалу ARY, в якому спробував виправдати свої дії.

"Все, що я зробив, було заради процвітання і добробуту Пакистану і його народу. Я відповім за всіма справами. Я не ховатимусь", - сказав він.