Екс-президента Пакистану Мушаррафа знову заарештували

Рішення про звільнення Мушаррафа Верховний суд Пакистану ухвалив після сплати двох заставних сум за 1 млн рупій (9,4 тис. дол) кожна, передає РБК з посиланням на Бі-бі-сі.

Повідомлялося, що цього разу звільнення було дароване екс-президенту в рамках справи про вбивство політика Акбара Бугті в провінції Белуджистан у 2006р. Це рішення про звільнення під заставу стало вже третім для Мушаррафа: два інших він отримав раніше в рамках інших кримінальних справ.

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Цього разу його заарештовано у зв'язку зі "справою Червоної мечеті": у липні 2007р. протистояння між студентами медресе і урядовими силами вилилося в штурм спецназом релігійного закладу, тоді загинуло понад 100 осіб. Кримінальну справу проти Мушаррафа за цим епізодом було порушено у кінці вересня 2013р.

Первез Мушарраф очолював уряд Пакистану з 1999р. по 2002р., з 2001р. по 2008р. був президентом країни. Після відходу з президентської посади в 2008р. він виїхав за межі держави і проживав в Об'єднаних Арабських Еміратах і Великобританії.

24 березня 2013р. Мушарраф повернувся на батьківщину, а вже 19 квітня був заарештований за звинуваченням у незаконному затриманні суддів Верховного суду в 2007р., а також у причетності до вбивства лідера опозиції, екс-прем'єра Пакистану Беназір Бхутто, яка загинула в результаті теракту в 2007р. під час передвиборчого мітингу в місті Равалпінді. За звинуваченням у вбивстві Б.Бхутто йому може загрожувати страта або довічне ув'язнення.