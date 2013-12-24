Янукович провів зустріч з кандидатами на посаду голів РДА

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, на зустрічі Янукович наголосив, зокрема на важливості ефективного розвитку територій та їхнього економічного зростання.

«Хотів би вам побажати, щоб ви по-господарськи подивились на ті регіони, в яких ви будете працювати, - на структуру економіки цих регіонів, побачити конкурентні переваги», - сказав Президент.

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За його словами, механізмом для реалізації цього завдання має стати державно-приватне партнерство, сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу.

«Ви повинні разом працювати над покращенням умов життя людей», - підкреслив Янукович.

За його словами, йдеться, насамперед, про створення належних умов у медичних, навчальних закладах. «Соціальна сфера повинна бути під вашим пильним наглядом», - підкреслив він.

Президент також наголосив на необхідності співпраці з громадськістю, постійного щотижневого інформування населення щодо роботи місцевої влади та обов'язкового спілкування з громадянами.

Також Віктор Янукович відзначив важливість організації щотижневого графіку прийому громадян і спільного пошуку шляхів вирішення проблемних ситуацій. «Це дуже важлива складова вашої роботи», - сказав він.

Президент побажав кандидатам на посаду голів РДА успішної роботи і привітав їх з наступаючими новорічними святами. Глава держави побажав їм працювати так, «щоб люди завжди відчували, що влада діє і здатна діяти ефективно. Це все буде залежати тільки від вас», - зазначив Янукович.