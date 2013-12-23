Валенса: Янукович хитрий, він добре "грає" з Росією та ЄС

Перший Президент посткомуністичної Польщі Лех Валенса похвалив Президента України Віктора Януковича за "добру гру" з Європейським Союзом та Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це Валенса сказав в ефірі польського телеканалу TVN24.

"Президент (України Віктор Янукович) добре грає: витягує, що можна, від Росії, та все одно знає, що буде у Європі", - сказав Валенса.

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За його словами, Янукович бачить, що Євросоюз на даному етапі не може "заповнити нішу незадоволеної Росії", і тому домовляється з росіянами. "Він є дуже хитрим", - вважає Валенса.

Він також позитивно оцінив створення народного об’єднання "Майдан", проголошене 22 грудня у Києві на Майдані.

Водночас, за його словами, тепер необхідно виокремити із протестувальників найбільш активних людей. "Поки що це лише віче, а на віче не вирішуються проблеми", - сказав Валенса.