Янукович побачив у Євромайдані прагнення людей до кращого життя

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій.

За словами Президента, необхідність захисту національних інтересів та вирішення проблемних економічних питань стали причиною відтермінування підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом, і саме це рішення уряду стало поштовхом до створення Євромайдану.

Водночас він наголосив, що недоліком у цьому процесі була недостатня інформаційна політика, оскільки людям несвоєчасно пояснювали позицію влади щодо відстоювання національних інтересів.

«Робота, яка була останнім часом проведена з підготовки Угоди про створення ЗВТ, не врахувала точку зору товаровиробників, яких вона торкається, і точку зору тих галузей економіки, які є вразливими», - наголосив Янукович.

На його переконання, ця робота мала передбачати зустрічі з галузевими об єднаннями, вивчення їхньої точки зору, думки громадськості та проведення відкритих парламентських слухань.

«Це не той документ, який можна було робити закритим. Безумовно, треба було провести широку роботу з обговорення цього питання, яке б потім було покладено в основу прийняття рішення. Це той величезний недолік, який фактично вплинув на це рішення», - сказав Президент.

Він зазначив, що підписання Угоди про асоціацію та ЗВТ з ЄС у такому вигляді, як планувалося, призвело б до економічних втрат у сільськогосподарській галузі, транспортному машинобудуванні, авіабудуванні, високотехнологічних галузях економіки. «Якщо ми будемо підписувати угоду на таких умовах - це погано для нас завершиться. І нам не простять люди таких помилок», - підкреслив глава держави.

Він наголосив, що Україні варто переймати позитивний досвід інших країн у проведенні модернізації. Водночас Янукович зазначив, що багато хто приїздить до України, щоб переймати вітчизняний господарський досвід.

«Коли ми отримали такий підйом у суспільстві, коли побачили Євромайдан - я з самого початку казав, у цьому нічого погано не було. Це прагнення людей до кращого життя», - сказав глава держави і додав, що «дуже багато людей живуть не розумом, а емоціями».

«Під час цього емоційного вибуху на цьому почали грати політики, екстремісти, різного роду провокатори. Нам треба з цього всього зробити висновки, і ми це робимо, щоб у найближчому майбутньому ніколи не допустити таких випадків», - сказав Янукович. «Господь Бог дав нам цей іспит, і ми його повинні пройти з відкритим обличчям, дивлячись людям в очі», - резюмував Президент.