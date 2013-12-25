Чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров привітав Євромайдан (відео)

Своє звернення він розмістив у YouTube.

«Майдан став загальною назвою для всіх у світі, хто бореться за свободу. Ваша рішучість відстоювати честь і гідність, свої політичні права стали прикладом для всіх. Успіх у шахах забезпечує грамотний сплав стратегії та тактики. Продумана стратегія та добре розрахована тактика – важливий компонент успіху», - сказав шахіст.

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«Я вірю в залізний характер Майдану, я вірю в вашу незламну волю до перемоги. Я хочу ще раз привітати учасників турніру словами «За вашу і нашу перемогу!», - зазначив Каспаров.