Брат Чорновол: родина була готова до насильницької реакції на її діяльність

«Насправді моя сім’я чекала цього вже протягом 2 місяців. Тому що Тетяна писала правду, тому що Тетяна ніколи не боялася, вона йшла попереду», – сказав Віктор Чорновол.

«Дай Боже, щоб це було останнє таке побите обличчя в інтернеті, щоб Янукович зробив висновки, зрозумів, яким є його оточення і відправив у відставку цих людей. Це єдине правильне, що він може зараз зробити. Інакше він бере на себе відповідальність за це», – зазначив він Радіо Свобода.

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«Це система, ми не можемо сказати, що це випадок. Якщо це система, значить, її хтось очолює. І ця людина відома нам: це Віктор Янукович», – додав брат Тетяни Чорновол.

Нагадаємо, відому українську журналістку Тетяну Чорновіл побили 25 грудня. Президент України Віктор Янукович доручив Захарченко терміново вжити всі необхідні заходи для розслідування побиття журналістки.

За даними МВС, у справі про побиття журналістки наразі фігурує три особи, двоє з яких уже затримані.

Міліція відпрацьовує ряд версій нападу на Чорновіл, серед основних - її професійна діяльність, ДТП та можливі провокації з боку певних осіб.