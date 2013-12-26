Яндекс розповів про новорічні запити українців

Яндекс склав рейтинг новорічних запитів українців. За перші три тижні грудня українці шукали у Яндексі більше мільйона запитів на тему Нового року.

Користувачі Інтернету шукали подарунки (що подарувати подрузі на новий рік), вибирали новорічні наряди (у чому зустрічати новий рік коня 2014) і цікавилися про новорічне меню (новорічні салати 2014 з фото, рецепти ) .

За інформацією Яндекса, напередодні свят - кількість пошукових запитів зі словом "рецепт" різко зростає в останній тиждень грудня.

Крім цього, Яндекс склав рейтинг страв новорічного столу та алкогольних напоїв, інтерес до яких зріс серед українців у грудні.

Топ -5 страв: торт "Наполеон", салат "Мімоза ", печінковий торт, салат "Цезар " і торт "Медовик ".

Топ -5 алкогольних напоїв: ігристе вино, текіла, вино, лікер, абсент.

Крім цього, українці запитували і про новорічні костюми. За інформацією Яндекса, на першому місці серед запитів про новорічні костюми вийшов сніговик, потім - гном, сніжинка, Снігуронька, Дід Мороз.

Крім цього, про Новий рік українські користувачі Яндекса запитували таке: "донечка буде бусинкою на новий рік, який надіти наряд" , "новорічні пісні наприклад як нюша - новий рік", "як загадувати бажання на новий рік, щоб воно збулося», «на що прикріпити дощик новорічний","як відсвяткувати новий рік щоб було весело", "новорічне питання, за якими ознаками можна впізнати діда мороза", "що приготувати на новий рік, коли недорого і смачно» , «стаття про те, як можна відпочивати без алкоголю на новий рік","в чому зустрічати новий рік близнюкам - півням" , " костюм зайчика для хлопчика від модельєрів» , «Новорічний костюм попелюшка купити оптом".