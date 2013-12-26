Виконавчій владі потрібні кадри з новаторським мисленням - Янукович

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Ради регіонів.

За словами Віктора Януковича, необхідно провести розробку другого етапу модернізаційних реформ, які б визначали довгострокові цілі і перспективи.

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Він наголосив, що розгорнуте викладення цілей і завдань другого етапу модернізації країни він представить вже на початку наступного року.

“Хочу зробити акцент, що важливу роль тут має відігравати ефективний державний менеджмент, здатний запроваджувати такі стратегії в життя. Від Кабінету міністрів до нижчої ланки державних адміністрацій нам потрібен підбір кадрів з новаторським мисленням, які здатні готувати і приймати рішення, добиватись результатів та нести відповідальність за них. Хочу підкреслити, що це буде стосуватись усієї системи виконавчої влади”, - сказав Янукович.