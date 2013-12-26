Батьківщина: Богатирьова тисне на лікарів Чорновол, щоб приховати реальний стан її здоров'я

Про це йдеться в заяві партії "Батьківщина".

Згідно з повідомленням, Раїса Богатирьова вже вдруге приїхала в клініку і здійснює тиск на лікарів і адміністрацію, щоб кваліфікувати нанесені журналістці тілесні ушкодження як травми "середньої тяжкості" і виставити побиття як невеликий конфлікт, виконавці якого понесуть мінімальне покарання або уникнуть його зовсім.

У партії обурені таким станом справ і вимагають від Богатирьової припинити тиск на лікарів. Крім цього, "Батьківщина" закликає слідчих перекваліфікувати порушену справу про побиття журналістки Чорновіл з "хуліганства" на "замах на вбивство громадського діяча" .

Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Евромайдану Тетяну Чорновол жорстоко побили невідомі в ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі недалеко від Києва. За попередніми даними міліції, Чорновол їхала у власному автомобілі, коли її раптово "підрізав" невідомий автомобіль, з якого вийшли декілька чоловіків. Невідомі витягли Чорновол з машини, жорстоко побили, а потім кинули у придорожній кювет. За даними Об'єднаної опозиції "Батьківщина", зараз журналістка перебуває в реанімації , їй потрібно, як мінімум, три складні операції .