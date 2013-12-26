Основні кандидати в президенти намагатимуться перемогти в першому турі - експерт

Так експерт прокоментував нещодавно опубліковані результати дослідження соціологічної групи «Рейтинг» та Центру соціальних та маркетингових досліджень «СОЦИС», який стосується поточних рейтингів основних кандидатів у президенти.

Зокрема, коментуючи той факт, що рейтинг Президента Віктора Януковича залишається досить високим, хоч і недостатнім для перемоги в першому турі, експерт зазначив: «Як і раніше високий відсоток респондентів, які вагаються з відповіддю, а, по нашому досвіду, швидше ухиляються від відповіді на питання, за кого б вони хотіли голосувати».

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«Не виключено, що серед цих громадян є і прихильники Януковича. Хоча, як правило, на виборах ця категорія виборців приєднується до протестного голосування», - вважає президент Інституту Горшеніна, підкреслюючи при цьому, що розкид голосів протестного електорату серед основних кандидатів від опозиції також досить великий.

Разом з тим експерт відзначив, що ймовірність перемоги опозиційного кандидата в першому турі президентських виборів зросла б у разі домовленостей між Віталієм Кличком і Петром Порошенко про наступну конфігурацію: Кличко - кандидат в президенти; після виборів - повернення Конституції 2004 року, тобто парламентсько-президентської форми правління; і пропозиція Петру Порошенко очолити майбутній уряд.

За словами експерта, можливість подібних домовленостей невелика, але вона існує. «Принаймні, така ймовірність вище, ніж вірогідність висунення єдиного кандидата від опозиційних сил», - вважає Вадим Омельченко.