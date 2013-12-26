Основні кандидати в президенти намагатимуться перемогти в першому турі - експерт
Всі основні учасники передвиборної гонки за пост президента будуть боротися за перемогу в першому турі, вважає президент Інституту Горшеніна Вадим Омельченко.
Так експерт прокоментував нещодавно опубліковані результати дослідження соціологічної групи «Рейтинг» та Центру соціальних та маркетингових досліджень «СОЦИС», який стосується поточних рейтингів основних кандидатів у президенти.
Зокрема, коментуючи той факт, що рейтинг Президента Віктора Януковича залишається досить високим, хоч і недостатнім для перемоги в першому турі, експерт зазначив: «Як і раніше високий відсоток респондентів, які вагаються з відповіддю, а, по нашому досвіду, швидше ухиляються від відповіді на питання, за кого б вони хотіли голосувати».
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«Не виключено, що серед цих громадян є і прихильники Януковича. Хоча, як правило, на виборах ця категорія виборців приєднується до протестного голосування», - вважає президент Інституту Горшеніна, підкреслюючи при цьому, що розкид голосів протестного електорату серед основних кандидатів від опозиції також досить великий.
Разом з тим експерт відзначив, що ймовірність перемоги опозиційного кандидата в першому турі президентських виборів зросла б у разі домовленостей між Віталієм Кличком і Петром Порошенко про наступну конфігурацію: Кличко - кандидат в президенти; після виборів - повернення Конституції 2004 року, тобто парламентсько-президентської форми правління; і пропозиція Петру Порошенко очолити майбутній уряд.
За словами експерта, можливість подібних домовленостей невелика, але вона існує. «Принаймні, така ймовірність вище, ніж вірогідність висунення єдиного кандидата від опозиційних сил», - вважає Вадим Омельченко.