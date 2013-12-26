Активіст Пилипець, якого порізали у Харкові, покинув лікарню

Як передає кореспондент УНІАН, про це сам Пилипець написав на своїй сторінці у «Фейсбук».

«Переїхав з лікарні в надійніше місце. Потрохи відновлююсь. До всіх: не чекайте вказівок згори. Самоорганізуйтесь, дійте самостійно, координуйте свої плани та дії з іншими осередками, формуйте автономні горизонтальні мережі», - написав активіст.

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Додзвонитися до Пилипця кореспондентові УНІАН на цей час не вдалося.

Організатори харківського Євромайдану повідомили, що, незважаючи на напади і провокації, акції протесту будуть продовжуватися щоденно.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові ввечері 24 грудня невідомі скоїли напад на співорганізатора місцевого Євромайдану, громадського активіста Дмитра Пилипця. Нападники завдали активістові 12 ножових поранень. Пилипець висловив переконання, що напад пов’язаний із його громадською діяльністю, зокрема організацією харківського Євромайдану. У свою чергу Харківський міський голова Геннадій Кернес та голова Харківської облдержадміністраці Михайло Добкін заявили, що влада не зацікавлена у нападах на активістів Євромайдану.