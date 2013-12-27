ЗМІ: Суд над підозрюваними у побитті Чорновол скасували

Засідання суду над підозрюваними у побитті журналістки та громадської активістки Тетяни Чорновол скасували з невідомих причин.

Як повідомляє ТСН, судове засідання мало відбутися сьогодні. Водночас друзі Олександра Храмцова, якого підозрюють у побитті активістки, поінформували, що у Борисполі суд над затриманими відмінили з невідомих причин.

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Як йдеться в повідомленні, за словами друзів затриманого, адвокат досі не зустрівся з Храмцовим. З моменту затримання йому не вдалося передати одяг та їжу.

Як відомо, правоохоронці затримали трьох підозрюваних у жорстокому побитті Чоровол. Її побили 25 грудня під Борисполем.