У Харкові суд переніс засідання у справі ЄЕСУ на 24 січня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив головуючий суддя Костянтин Садовський з огляду на відсутність у залі судових засідань підсудної екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та її захисниці Євгенії Тимошенко.

Під час судового засідання представники держобвинувачення, посилаючись на неможливість продовження суду за відсутності підсудної, запропонували перенести слухання.

У свою чергу сторона захисту вкотре поставила перед судом вимогу розглянути клопотання про закриття кримінальної справи щодо ЄЕСУ у зв’язку з відсутністю в діях Тимошенко складу злочину. Захисники підкреслили, що Тимошенко подавала до суду відповідну заяву з проханням розглядати це клопотання за її відсутності.

За словами захисників, справа ЄЕСУ вже була закрита Генеральною прокуратурою і правомірність її закриття підтверджував Верховний суд України 11 листопада 2005 року.

Захисник Сергій Власенко підкреслив, що Тимошенко «навіть теоретично» не може бути суб’єктом цього злочину, оскільки на час, якого стосуються обвинувачення, вона не була посадовою особою ЄЕСУ, а за законом, до відповідальності за цією статтею можуть притягуватися тільки посадовці.

«Я звертаюся до Вас, пане суддя, саме на цій стадії розглянути клопотання про закриття цієї справи. У Вас є всі правові підстави», - підкреслив Власенко.

У свою чергу захисник і народний депутат Андрій Кожем’якін, виступаючи на судовому засіданні, висловив переконання, що влада продовжує намагання дискредитувати Тимошенко, не закриваючи справу ЄЕСУ.

«В судовому засіданні оголошується перерва до 24 січня 10.00», - сказав Садовський, закриваючи засідання.

Суддя наголосив, що позиція суду залишається незмінною і клопотання захисту Тимошенко про закриття кримінальної справи ЄЕСУ буде розглянуто на відповідній стадії судового процесу за участю самої підсудної.

Рішення Садовського прихильники Тимошенко зустріли скандуванням: «Ганьба!» та «Юлі – волю!». Такими ж вигуками прихильники проводили з зали судових засідань представників держобвинувачення.

Судове засідання тривало близько 35 хвилин.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Тимошенко кримінальну справу. За інформацією прес-центру СБУ, Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.