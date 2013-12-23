Україна розмістила євробонди на 3 млрд дол. на 2 роки за ставкою купона 5%

За інформацією агентства, папери були продані за ціною 100% від номіналу з дохідністю 5%. Організатором розміщення виступив «ВТБ Капітал».

Як повідомляється, приватне розміщення облігацій номіналом 200 тис. дол. проведено на Ірландській фондовій біржі. Дата початку нарахування купона встановлена 24 грудня, виплата купона проводитиметься двічі на рік. Погашення облігацій заплановане на 20 грудня 2015 року.

«Випуск зробили, але оскільки початок нарахування купона заплановано на завтра (24 грудня), кошти від розміщення облігацій надійдуть також завтра», - прокоментував УНІАН аналітик ринку облігацій групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Тарас Котович.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні українсько-російської міждержавної комісії під головуванням президентів Росії і України Володимира Путіна і Віктора Януковича 17 грудня було ухвалено рішення про зниження вартості російського газу для України до 268,5 долара за тисячу кубометрів, а також про придбання Росією євробондів України на 15 мільярдів доларів.

За словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова, перший транш у розмірі трьох мільярдів доларів, який одержить Київ від купівлі РФ українських євробондів, уряд направить на соціальні виплати.

Кабмін схвалив випуск дворічних облігацій зовнішньої державної позики з терміном погашення у грудні 2015 року на загальну суму 3 млрд дол. і ставкою дохідності 5% 19 грудня.

Як повідомив міністр фінансів Російської Федерації Антон Сілуанов, перший транш у розмірі 3 млрд дол. від продажу Росії українських євробондів Київ одержить у вівторок, 24 грудня.