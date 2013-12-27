Міліція затримала п'ятого підозрюваного у нападі на Чорновол

Правоохоронці затримали п'ятого підозрюваного, який, за попередніми даними, безпосередньо брав участь у побитті журналістки та громадської активістки Тетяни Чорновол.Про це заявив начальник Головного слідчого управління МВС України Микола Чинчин у відеоматеріалі, оприлюдненому на офіційному сайті МВС.

"На даний момент затриманий п’ятий підозрюваний, який, за попередніми даними, безпосередньо брав участь у побитті потерпілої”, - сказав Чинчин.

“Хочу зазначити, що головною задачею слідства є встановлення замовників даного злочину”, - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Євромайдану Чорновол жорстоко побили невідомі у ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі неподалік від Києва. За попередніми даними міліції, Чорновіл їхала у власному авто, коли її раптово "підрізав" невідомий автомобіль, з якого вийшло кілька чоловіків. Невідомі витягли Чорновіл з-за керма, побили, а потім кинули у придорожній кювет.

Спочатку міліція у зв’язку з побиттям Чорновол відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. 26 грудня було відкрито ще одне провадження за ч. 1 ст. 121 (навмисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

26 грудня в МВС повідомили, що затримали трьох підозрюваних у побитті Чорновол. Сьогодні, 27 грудня, стало відомо, що Головне слідче управління МВС подало до суду клопотання про обрання запобіжних заходів відносно 4 осіб, підозрюваних у побитті Чорновол.