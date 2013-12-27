Янукович доручив Азарову до 30 грудня вирішити питання для зниження ціни на газ для споживачів

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йдеться в дорученні щодо забезпечення вирішення невідкладних питань, пов'язаних зі зниженням ціни на природний газ для споживачів України у 2014 році.

Документ підписаний з метою підвищення ефективності функціонування Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», забезпечення вирішення невідкладних питань, пов'язаних зі зниженням ціни на природний газ для споживачів України, зазначили в прес-службі.

Також, відповідно до доручення, прем’єр-міністр має забезпечити підготовку та внесення на розгляд Верховної Ради до 10 січня 2014 року законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу, передбачивши, зокрема, звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України природного газу.

Крім того, згідно з документом, віце-прем’єр-міністру Юрію Бойку та міністру енергетики та вугільної промисловості Едуарду Ставицькому доручено до 31 січня 2014 року вжити невідкладних заходів щодо посилення з урахуванням світового досвіду гарантій забезпечення прозорості діяльності НАК «Нафтогаз України», зокрема з урахуванням вимог Ініціативи прозорості видобувних галузей.

Президент також доручив Ставицькому забезпечити до 31 січня 2014 року проведення аналізу технічного стану підземних сховищ природного газу ПАТ «Укртрансгаз», наявних обсягів закачаного до таких сховищ природного газу, а також балансу надходження та розподілу природного газу НАК «Нафтогаз України» за 2010-2013 роки; проведення аудиту НАК «Нафтогаз України» за 2010-2013 роки відповідно до міжнародних стандартів.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням Президентів Росії та України Володимира Путіна і Януковича 17 грудня було ухвалено рішення про зниження вартості російського газу для України до 268,5 доларів за тисячу кубометрів із 400 доларів за тисячу кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році).

26 грудня Янукович заявив про необхідність зменшення ціни на газ для споживачів з початку наступного року.