8 членів екіпажу судна "Арктік Санрайз" поїхали з Росії

12:28, 27 грудня 2013
Політика
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8 членів екіпажу судна "Арктік Санрайз" поїхали з Росії, решта сьогодні отримають виїзні візи і теж поїдуть додому. 

8 іноземців їдуть з Росії / Фото : blackberrys.ru

Про це повідомляє "Грінпіс Росії" в своєиу мікроблозі Twitter.

"Інформація на ранок п'ятниці: ще вісім з # Arctic30 покинули РФ. Частина людей сьогодні отримує візи і відразу вилітає. Інформація оновлюється! ", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 24 грудня слідчі почали видавати активістам «Грінпіс» , обвинуваченим у справі про інцидент на платформі " Прирозломного " ​​, постанови про припинення щодо них кримінальної справи за амністією.

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