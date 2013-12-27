8 членів екіпажу судна "Арктік Санрайз" поїхали з Росії
12:28, 27 грудня 2013Політика
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8 членів екіпажу судна "Арктік Санрайз" поїхали з Росії, решта сьогодні отримають виїзні візи і теж поїдуть додому.
8 іноземців їдуть з Росії / Фото : blackberrys.ru
Про це повідомляє "Грінпіс Росії" в своєиу мікроблозі Twitter.
"Інформація на ранок п'ятниці: ще вісім з # Arctic30 покинули РФ. Частина людей сьогодні отримує візи і відразу вилітає. Інформація оновлюється! ", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 24 грудня слідчі почали видавати активістам «Грінпіс» , обвинуваченим у справі про інцидент на платформі " Прирозломного " , постанови про припинення щодо них кримінальної справи за амністією.
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