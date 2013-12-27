8 членів екіпажу судна "Арктік Санрайз" поїхали з Росії

Про це повідомляє "Грінпіс Росії" в своєиу мікроблозі Twitter.

"Інформація на ранок п'ятниці: ще вісім з # Arctic30 покинули РФ. Частина людей сьогодні отримує візи і відразу вилітає. Інформація оновлюється! ", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 24 грудня слідчі почали видавати активістам «Грінпіс» , обвинуваченим у справі про інцидент на платформі " Прирозломного " ​​, постанови про припинення щодо них кримінальної справи за амністією.