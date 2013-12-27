Суд арештував на 2 місяці Храмцова, підозрюваного у побитті Чорновол

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд прийняв сьогодні, залишивши Храмова під вартою до 23 лютого.

У свою чергу Храмцов заявив, що активно співпрацює зі слідством, і сподівається, що найближчим часом його невинуватість буде доведено.

“Я сподіваюсь, що це все закінчиться для нас раніше, ніж за два місяці. У мене є беззаперечні факти і мені нема чого боятися. Мене оглядали на наступний день (після злочину проти Чорновол — УНІАН) медики, на мені шукали шрами, подряпини, що я бив когось, з мене взяли всі аналізи. Я не є винним”, - сказав Храмцов.

Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Євромайдану Чорновол жорстоко побили невідомі у ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі неподалік від Києва. За попередніми даними міліції, Чорновіл їхала у власному авто, коли її раптово "підрізав" невідомий автомобіль, з якого вийшло кілька чоловіків. Невідомі витягли Чорновіл з-за керма, побили, а потім кинули у придорожній кювет.

В МВС повідомили про затримання п’ятьох підозрюваних у побитті Чорновол.

Відомо, що у справі про напад на журналістку затримані Олександр Храмцов, Андрій Насіковський, брати Сергій та Олександр Котенко. Прізвище п’ятого підозрюваного наразі невідомо.

Тим часом з’явилося відео, яке підтверджує, що підозрюваний Храмцов, на якого зареєстровано авто Porsche Cayenne, яке є на відеореєстраторі з автомобіля Чорновол, у момент нападу був у ресторані

Відеозапис з ресторану, на якому видно, як Храмцов заходить до закладу і виходить, надали "Українській правді" його друзі Денис Ларін та Іван Білокриницький, з якими він там перебував.

"Я зустрівся з ним в ресторані Хрещатик о 10 годині вечора. Ми розмовляли, вечеряли. Потім ми зустрілися з нашим другом Іваном Білокреницьким. З ресторану "Хрещатик" вони пішли близько пів на другу, а я ще залишився там", - розповів Ларін.

"Я впевнений, що він невинуватий, бо перебував зі мною. Є багато людей, які можуть це підтвердити. Той збіг обставин, що на нього записана ця машина, не дає підстав стверджувати, що це зробив він", - сказав Ларін.

Начальник Головного слідчого управління МВС Микола Чинчин заявив, що слідство перевіряє алібі "деяких затриманих, інформація про яких з'явилася в ЗМІ".

"Однак їх відсутність на місці події під час здійснення злочину не виключає їхню причетність до нападу на Тетяну Черновол у якості пособників або організаторів", - заявив він.