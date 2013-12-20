Пшонка не знає, хто віддавав наказ "Беркуту"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пшонка сказав на засіданні парламенту, відповідаючи на запитання лідера фракції партії “УДАР” Віталія Кличка з приводу того, хто давав команду застосувати силу.

Він зазначив, що “слідство ще не завершено”.

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“На сьогодні конкретно сказати прізвище, посадову особу, яка дала наказ і чи це був наказ на те, щоб “Беркут” перевищив свою силу, сьогодні слідство відповісти ще не може”, - сказав Пшонка.

Він також повідомив про касети, передані народним депутатом України Анатолієм Гриценком: “Це відноситься до радіомовлення внутрішніх військ, а не відноситься до тих розмов, які вели серед “беркуту”.

Пшонка додав, що слідством вивчені всі радіорозмови “беркуту”. “І там немає ні єдиного слова в частині того, що кимось із посадових осіб був виданий наказ. Але ж ми розуміємо з вами, що наказ може бути виданий не тільки в радіорозмові, але й іншим чином”.

Пшонка підкреслив, що зараз це встановлюється слідством.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада, близько 4-ої ранку бійці спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України.

На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці "Беркуту" витісняють людей з-під монументу Незалежності, при цьому б'ючи їх кийками. Декого продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей із закривавленими обличчями. Пізніше в Інтернеті з’явилися записи з камер спостереження, які свідчать, що бійці «беркуту» наздоганяли і били людей і на великій відстані від Майдану Незалежності.