Пшонка не знає, хто віддавав наказ "Беркуту"
Генеральний прокурор України Віктор Пшонка зазначає, що на сьогодні неможливо конкретно сказати, хто давав наказ щодо застосування сили “Беркутом” до студентів, які проводили акцію на підтримку євроінтеграції України на Майдані Незалежності
Як передає кореспондент УНІАН, про це Пшонка сказав на засіданні парламенту, відповідаючи на запитання лідера фракції партії “УДАР” Віталія Кличка з приводу того, хто давав команду застосувати силу.
Він зазначив, що “слідство ще не завершено”.
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“На сьогодні конкретно сказати прізвище, посадову особу, яка дала наказ і чи це був наказ на те, щоб “Беркут” перевищив свою силу, сьогодні слідство відповісти ще не може”, - сказав Пшонка.
Він також повідомив про касети, передані народним депутатом України Анатолієм Гриценком: “Це відноситься до радіомовлення внутрішніх військ, а не відноситься до тих розмов, які вели серед “беркуту”.
Пшонка додав, що слідством вивчені всі радіорозмови “беркуту”. “І там немає ні єдиного слова в частині того, що кимось із посадових осіб був виданий наказ. Але ж ми розуміємо з вами, що наказ може бути виданий не тільки в радіорозмові, але й іншим чином”.
Пшонка підкреслив, що зараз це встановлюється слідством.
Як повідомляв УНІАН, 30 листопада, близько 4-ої ранку бійці спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України.
На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці "Беркуту" витісняють людей з-під монументу Незалежності, при цьому б'ючи їх кийками. Декого продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей із закривавленими обличчями. Пізніше в Інтернеті з’явилися записи з камер спостереження, які свідчать, що бійці «беркуту» наздоганяли і били людей і на великій відстані від Майдану Незалежності.