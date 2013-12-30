Кількість жертв теракту збільшилася до 12 осіб (фото)
08:28, 30 грудня 2013Політика
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Дванадцять людей загинули, більше десяти постраждали в результаті вибуху в тролейбусі в Волгограді, повідомив РИА Новости представник прес-служби адміністрації Волгоградської області.
За уточненими даними, 12 людей загинули
" За уточненими даними, 12 людей загинули, більше 10 постраждали", - сказав співрозмовник агентства. В даний час територія вибуху оточена. " На місці працюють спецслужби, вибухотехніки, карети швидкої допомоги", - сказав представник прес -служби.
Він зазначив, що рух по вулиці, на якій стався вибух, перекрито в обидва боки. Ринок, який розташований поруч з місцем НП, також закритий.
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