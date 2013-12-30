Кількість жертв теракту збільшилася до 12 осіб (фото)

" За уточненими даними, 12 людей загинули, більше 10 постраждали", - сказав співрозмовник агентства. В даний час територія вибуху оточена. " На місці працюють спецслужби, вибухотехніки, карети швидкої допомоги", - сказав представник прес -служби.

Він зазначив, що рух по вулиці, на якій стався вибух, перекрито в обидва боки. Ринок, який розташований поруч з місцем НП, також закритий.