У Макіївці горіла церква
10:21, 30 грудня 2013Політика
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У Макіївці Донецької області горіла церква. Загиблих та постраждалих немає.
Фото : alexandr-hram.ru
Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, інформація про виникнення загоряння по вул. Балканській у м. Макіївка надійшло о 06:20 сьогодні, 30 грудня.
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За вказаною адресою прибули 25 чоловік особового складу і 6 одиниць техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій та приступили до гасіння. Пожежу локалізували о 07:24, ліквідували о 07:57.
Полум’я знищило покрівлю будівлі на площі 250 кв. м, пошкодило покрівлю на площі 200 кв. м, вівтар. Причина виникнення загоряння встановлюється.
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