У Тернополі хочуть зібрати засідання українських мерів для обговорення виходу з кризи

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, з даною ініціативою він виступив для того, щоб настрої місцевих громад виразити у конкретні рішення.

«Лідери місцевих громад можуть стати важливою стороною пошуку шляхів виходу з сьогоднішнього протистояння. Базові питання, які мають бути покладені в основу руху далі, це – відновлення євроінтеграції, докорінна зміна системи влади з перерозподілом повноважень з центру на місцеві рівні. Також сьогодні важливо зберегти єдність країни, не допустити розгортання сепаратистських настроїв, зупинити ескалацію насильства», – акцентував Надал.

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За його даними, ідею спільного засіданні міських голів уже підтримали мери Івано-Франківська, Хмельницького, Львова, Луцька, Вінниці.

Наразі розробляються пропозиції. Планується, що дана зустріч відбудеться у Тернополі у січні.