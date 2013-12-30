Україна отримала від Росії "надійні важелі" для створення ЗВТ з ЄС - Азаров

Про це йдеться в привітанні з Новим роком голови Партії регіонів, прем'єр-міністра України Миколи Азарова, розміщеному на партійному сайті.

“Разом з тим незмінним для України залишається курс на євроінтеграцію. Ми одержали надійні важелі для того, щоб стабілізувати фінансово-економічну ситуацію в державі, продовжити модернізацію нашої економіки і, нарешті, на сильних позиціях створити зону вільної торгівлі з Євросоюзом, водночас маючи зону вільної торгівлі з СНД”, - говориться в привітанні.

Азаров також висловив упевненість, що 2014 рік стане роком продовження позитивних змін у житті країни і кожного її жителя.

На тему: Азаров вважає безглуздими соцопитування щодо вступу до ЄС

“Щиро і сердечно вітаю кожного українця з Новим роком і Різдвом Христовим! Веселих і радісних вам свят”, - зазначив голова ПР.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня в Москві під час засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням Президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було досягнуто домовленостей про зниження вартості російського газу для України на третину - до 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів, про придбання Росією за рахунок коштів Фонду національного добробуту (ФНБ) українських суверенних євробондів на 15 млрд дол. і про зняття обмежень у двосторонній торгівлі.

Україна одержала перший транш у розмірі 3 млрд дол. у рамках кредиту, що надавався Росією, на суму 15 млрд дол. 24 грудня. За словами Азарова, ці кошти уряд направить на соціальні виплати.

Решту коштів у розмірі 12 млрд дол., за словами прем'єра, очікується одержати на початку 2014 р.