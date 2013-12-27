Азаров вважає безглуздими соцопитування щодо вступу до ЄС

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у ході спілкування з користувачами.

«Зараз проводяться різні опитування громадської думки, і за результатами цих опитувань проводяться численні прес-конференції, що 45% населення України за вступ до ЄС і 35% - за вступ до Митного союзу. Найцікавіше полягає в тому, що Україну ніхто не запрошує вступати до ЄС. Тому й питання звучить безглуздо. Його можна перефразувати: чи хочете ви вступити туди, куди вас не запрошують?», - зазначив прем'єр.

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Азаров підкреслив, що «це тільки одна з численних спекуляцій на тему європейської інтеграції України».