Азаров вважає безглуздими соцопитування щодо вступу до ЄС
18:36, 27 грудня 2013Політика
1816 0
Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає безглуздими соціологічні опитування населення щодо вступу до Європейського Союзу, тому що Україну туди ніхто не запрошує.
Азаров каже, що соцопитування щодо вступу України до ЄС є безглуздими
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у ході спілкування з користувачами.
«Зараз проводяться різні опитування громадської думки, і за результатами цих опитувань проводяться численні прес-конференції, що 45% населення України за вступ до ЄС і 35% - за вступ до Митного союзу. Найцікавіше полягає в тому, що Україну ніхто не запрошує вступати до ЄС. Тому й питання звучить безглуздо. Його можна перефразувати: чи хочете ви вступити туди, куди вас не запрошують?», - зазначив прем'єр.
Читайте також: При підписанні Угоди з ЄС дешевого газу не було б - Азаров
Азаров підкреслив, що «це тільки одна з численних спекуляцій на тему європейської інтеграції України».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter