Близько сотні активістів зібралися біля бійців ВВ на Грушевського в Києві

Як передає кореспондент УНІАН, акція проходить мирно. Люди тримають перед правоохоронцями дзеркала з написом: “Невже це я?”.

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Також деякі з них тримають плакати, на одному з яких, зокрема, написано: “Не бійся, нас вийдуть мільйони”.

Крім того, у людей в руках українські прапори, а також прапори ВО “Батьківщина”, Народного руху України.

Правоохоронці не реагують на активістів.