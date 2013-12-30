Близько сотні активістів зібралися біля бійців ВВ на Грушевського в Києві

12:33, 30 грудня 2013
Політика
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Близько 100 прихильників Майдану зібралися біля бійців Внутрішніх військ, які охороняють в`їзд на вулицю Грушевського в центрі Києва.

беркут внутрішні війська

Як передає кореспондент УНІАН, акція проходить мирно. Люди тримають перед правоохоронцями дзеркала з написом: “Невже це я?”.

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Також деякі з них тримають плакати, на одному з яких, зокрема, написано: “Не бійся, нас вийдуть мільйони”.

Крім того, у людей в руках українські прапори, а також прапори ВО “Батьківщина”, Народного руху України.

Правоохоронці не реагують на активістів.

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