Близько сотні активістів зібралися біля бійців ВВ на Грушевського в Києві
12:33, 30 грудня 2013Політика
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Близько 100 прихильників Майдану зібралися біля бійців Внутрішніх військ, які охороняють в`їзд на вулицю Грушевського в центрі Києва.
Правоохоронці не реагують на активістів
Як передає кореспондент УНІАН, акція проходить мирно. Люди тримають перед правоохоронцями дзеркала з написом: “Невже це я?”.
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Також деякі з них тримають плакати, на одному з яких, зокрема, написано: “Не бійся, нас вийдуть мільйони”.
Крім того, у людей в руках українські прапори, а також прапори ВО “Батьківщина”, Народного руху України.
Правоохоронці не реагують на активістів.
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