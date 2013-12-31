У Штабі національного спротиву оприлюднено план дій Майдану на січень 2014 року

У Штабі національного спротиву оприлюднено план дій на січень 2014 року, згідно з яким Майдан планує стояти до 24 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно із планом, у цей період заплановано ряд акцій. Зокрема планується провести пікетування резиденцій перших осіб держави 22-24 січня; створити у Верховній Раді Тимчасову слідчу комісію, яка має розслідувати обставини розгону Євромайдану в ніч на 30 листопада, побиття активістів на Банковій 1 грудня, напад на журналістку Тетяну Чорновол та інших активістів Майдану.

Також учасники Майдану планують оголосити бойкот комерційним структурам, які належать представникам владної верхівки, і пікетувати офіси цих компаній в Україні та за кордоном.

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Окрім того, планується вести підготовку до президентських виборів 2015 року, а саме - розпочати формування мережі спостерігачів за виборчим процесом і реєстрацію спостерігачів та членів дільничих виборчих комісій.

На 24 січня заплановано попереджувальний страйк на найбільших підприємствах України.