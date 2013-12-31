У Херсонській області вбили депутата райради від Партії регіонів
У Нижньосірогозькому районі Херсонської області вбито депутата місцевої районної ради від Партії регіонів, голову фермерського господарства "Козацьке" 48-річного Анатолія Дудку.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прокуратурі області, труп депутата було виявлено 30 грудня на узбіччі дороги.
Відомо, що спочатку у слідства не було твердої впевненості в тому, чи був депутат об'єктом нападу, або ж став жертвою ДТП. Проте пізніше версія про ДТП відпала.
За попередніми даними, покійний одержав удар тупим предметом по голові. Травма виявилася смертельною.
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Як повідомили в прокуратурі, за цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) - передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
У районі працює оперативно-слідча група, яка проводить розслідування всіх обставин загибелі Дудки. Депутат проживав у селі Партизани Нижньосірогозького району.