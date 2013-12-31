У Херсонській області вбили депутата райради від Партії регіонів

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прокуратурі області, труп депутата було виявлено 30 грудня на узбіччі дороги.

Відомо, що спочатку у слідства не було твердої впевненості в тому, чи був депутат об'єктом нападу, або ж став жертвою ДТП. Проте пізніше версія про ДТП відпала.

За попередніми даними, покійний одержав удар тупим предметом по голові. Травма виявилася смертельною.

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Як повідомили в прокуратурі, за цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) - передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

У районі працює оперативно-слідча група, яка проводить розслідування всіх обставин загибелі Дудки. Депутат проживав у селі Партизани Нижньосірогозького району.