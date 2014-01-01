У Києві на факельний марш на честь Бандери прийшли близько 10 тисяч людей - ЗМІ
18:39, 01 січня 2014Політика
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Акція проходить мирно.
На честь Степана Бандери свободівці організували ходу / Фото: zaxid.net
Почалася хода з нагоди 105-ї річниці лідера ОУН Степана Бандери, пише "Сегодня".
На захід прийшли головні "свободівці" - Олег Тягнибок, Андрій Мохник, Ігор Мірошниченко. За попередніми даними, на ході близько 10 тисяч осіб, в основному молоді люди.
Цього року учасники вирішили змінити традиційний маршрут через події на Майдані Незалежності. Так, вони пройшли до Михайлівської площі, потім до університету Тараса Шевченка.
Учасники ходи кричать "Бандера - наш герой", "Банду геть!" і "Бандера прийде - порядок наведе".
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