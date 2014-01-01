У Києві на факельний марш на честь Бандери прийшли близько 10 тисяч людей - ЗМІ

Почалася хода з нагоди 105-ї річниці лідера ОУН Степана Бандери, пише "Сегодня".

На захід прийшли головні "свободівці" - Олег Тягнибок, Андрій Мохник, Ігор Мірошниченко. За попередніми даними, на ході близько 10 тисяч осіб, в основному молоді люди.

Цього року учасники вирішили змінити традиційний маршрут через події на Майдані Незалежності. Так, вони пройшли до Михайлівської площі, потім до університету Тараса Шевченка.

Учасники ходи кричать "Бандера - наш герой", "Банду геть!" і "Бандера прийде - порядок наведе".