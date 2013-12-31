Майдан не має стосунку до смолоскипного маршу на честь Бандери - Кличко

Всеукраїнське об’єднання “Майдан” не має стосунку до проведення у Києві смолоскипного маршу з нагоди 105-ї річниці від дня народження провідника Організації українських націоналістів, Героя України Степана Бандери, бо це виключно ініціатива партії “Свобода”.

Про це в ефірі Радіо Свобода сказав голова партії “УДАР” Віталій Кличко.

Кличко повідомив: “Я вчора спілкувався з Олегом Тягнибоком (лідер ВО Свобода” - УНІАН) і сказав, що це виключно хода, у якій бере участь партія “Свобода”.

“На Майдан прийшли не ті люди, які підтримують партії, які підтримують ту чи іншу людину, а люди прийшли боротися за себе, і не потрібно окрашувати в ті чи інші кольори Майдан”, - наголосив лідер “УДАРу” і зазначив, що Тягнибок його почув. “Це було почуто”, - сказав Кличко.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня ВО "Свобода" організує у Києві смолоскипний марш з нагоди 105-ї річниці від дня народження Бандери. Збір учасників – о 18.00 на Михайлівській 1/3 (поблизу готелю "Козацький"). Марш пройде центральними вулицями столиці. Потім відбудеться пам'ятний молебень та мітинг поблизу будівлі КМДА (Хрещатик, 36).

У “Свободі” зазначають, що “смолоскипний марш на честь дня народження провідника ОУН Степана Бандери вже став традиційним – цьогоріч він відбудеться у столиці увосьме”.