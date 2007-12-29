Ставнійчук пояснює скасування Ющенком 25 його указів

Заступник глави Секретаріату Президента, Представник Президента у Конституційному Суді та ЦВК Марина СТАВНІЙЧУК повідомила, що 29 січня 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав 25 указів про втрату чинності указів глави держави, якими зупинялися дії актів попереднього Кабінету міністрів України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

«24 грудня 2007 року новий склад Кабінету міністрів України прийняв відповідну постанову, якою скасував 34 постанови і розпорядження попереднього Кабміну, як такі, що не відповідають Конституції України. У зв’язку з цим Президент України, відповідно, підписав низку Указів, якими визнав такими, що втратили чинність ті його Укази, які практично з весни 2007 року і до грудня 2007 року зупиняли незаконні, неконституційні акти колишнього Кабміну», – сказала М.СТАВНІЙЧУК.

«Таким чином зникли власне підстави зупинення відповідних актів і направлення їх на вивчення на предмет неконституційності до Конституційного Суду України», – зауважила заступник глави Секретаріату Президента.

Коментуючи скасування цієї низки актів, М.СТАВНІЙЧУК наголосила: «Президент України вважає, що це надзвичайно важливий крок, оскільки серед тих актів, які ним зупинялися, був цілий ряд резонансних, важливих з точки зору економічного розвитку України, забезпечення економічної безпеки держави».

За її словами, серед цих актів – постанова Кабміну «Про управління державними корпоративним правами закритого акціонерного товариства «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта»; розпорядження Кабінету міністрів «Про затвердження Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

«Ці резонансні постанови і розпорядження попереднього уряду були зупинені Президентом України в інтересах українського народу», – також наголосила М.СТАВНІЙЧУК.