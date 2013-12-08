Яценюк вирішив, що Ленін впав від заздрощів, а Тягнибок побачив «безглузде самогубство»

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тягнибок сказав на брифінгу у Штабі національного спротиву.

Водночас лідер “УДАРу” Віталій Кличко наголосив, що опозиція не ухвалювала жодного рішення щодо знесення пам’ятника Леніну.

“І взагалі не обговорювалось (це питання) у штабі”, - сказав Кличко.

Своєю чергою, коментуючи знесення пам’ятника Леніну, лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк зазначив: “Я думаю, що Ленін впав від заздрощів. Знаєте чому? Він зробив одну революцію, а Янукович дві”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 грудня, близько 18.00 на бульварі Шевченка у Києві декілька десятків молодиків у масках на обличчях повалили пам'ятник Леніну. Дехто з них тримав прапори партії “Свобода”. Молодики також запалювали фаєри та кидали димові шашки.

На даний час біля пам’ятника перебуває близько тисячі осіб.

На постаменті, де стояв пам’ятник Леніну на бульварі Шевченка у Києві, встановлено Державний прапор України та червоно-чорний стяг.

Народний депутат від ВО «Свобода» Ігор Мірошниченко заявив Радіо «Свобода», що саме його політична сила причетна до повалення у Києві пам’ятника Леніну.