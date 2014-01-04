У Європарламенті пообіцяли зробити все, аби зупинити "розгул антидемократії" в Україні

Віце-президент Європейського Парламенту Джанні Піттелла підніме питання санкцій проти українських високопосадовців у європейському та італійському парламентах. Про це він заявив на брифінгу у штабі національного спротиву.

«Я наполягаю на тому, щоб європейські держави знайшли форму як зупинити цей розгул антидемократичних дій. Я впевнений, що ми знайдемо форму таких санкцій, і я буду мати бесіду зі своїми європейськими колегами з цього приводу.

Я обіцяю докласти всіх зусиль зі свого боку, з боку італійського парламенту, з боку моєї політичної групи соціал-демократичного спрямування, щоб наблизити Україну до співпраці з європейським союзом у формі асоціації", - сказав Піттелла.

На тему: Віце-президент Європарламенту: Місце українців - у Європі

Говорячи про санкції проти представників української влади, віце-президент Європарламенту зазначив, що це може бути арешт рахунків, нерухомості, заборона в’їзду в країни ЄС.

«Не примушуйте мене в даний момент вибрати ту форму санкцій, яка була б доцільною, тому що все перераховане може бути дієвим і, на мій погляд, може бути застосовано. Але так чи інакше європейська громада не повинна мовчати, а повинна реагувати у більш радикальний спосіб, якщо ситуація в Україні залишиться такою, як є - з усім нехтуванням основ демократії та законодавства», - підсумував віце-президент Європарламенту.

Також він додав, що має намір відвідати постраждалу від нападу злочинців журналістку Тетяну Чорновол.