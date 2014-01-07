Дочці короля Іспанії пред'явлено звинувачення у відмиванні грошей і податкових злочинах

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на новинне видання EL Mundo, дочка короля обвинувачується у махінаціях за допомогою компанії Aizoon, співвласницею якої вона є. Імовірно, саме в цю фірму інститут Noos перерахував понад 1 млн євро державних коштів. До складу керівництва інституту Noos, у свою чергу, входив чоловік інфанта Іньякі Урдангарін, який разом зі своїм колишнім партнером Дієго Торресом проходять у рамках кримінальної справи про розкрадання 5,8 млн євро. Звинувачення вважає, що Урдангарін і Торрес завищували ціни на послуги, які вони надавали адміністрації одного з іспанських міст, а кошти перераховували на рахунки підконтрольних їм фірм. У провину їм ставиться фальсифікація, шахрайство і розкрадання державних коштів.

Справа молодшої дочки короля складається із 227 сторінок. Перед судом інфанта Кристіна має постати 8 березня.

За злочини, в яких обвинувачується 48-річна інфанта, кримінальний кодекс країни передбачає до 6 років позбавлення волі і штраф, який може перевищувати суму незаконно легалізованих грошових коштів утричі.