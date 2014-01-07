У Росії патріарша друкарня створила календар зі Сталіним

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на публікацію доктора історичних наук, професора РДГУ Михайла Бабкіна в Живому журналі.

Користувач виклав фотографії декількох сторінок календаря. З випускних даних стає відомо, що макет календаря був виготовлений видавничим домом «Достоинство», а надрукований в патріаршій друкарні.

Широке увагу до публікації було залучено після того, як 7 січня пост з календарем передрукував у своєму Живому журналі протодиякон Андрій Кураєв. ВД «Достоинство», що спеціалізується на патріотичній тематиці, раніше випустив кілька видань, присвячених Сталіну, зокрема, календар з фотографіями радянського вождя на 2013 рік.

Одночасно в каталозі видавничого дому присутні альбоми та календарі з зображеннями розстріляних радянською владою імператора Миколи Другого і царської сім'ї.

Патріарший видавничо-поліграфічний центр Свято-Троїцької Сергієвої Лаври займається як виготовленням власної друкованої продукції, так і друком чужих видань на замовлення. Представники Московського патріархату Російської православної церкви раніше неодноразово критично відгукувалися про діяльність Йосипа Сталіна.

Зокрема, в 2010 році заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків московського патріархату ігумен Пилип від імені митрополита Волоколамського Іларіона заявив, що «за Сталіна була створена нелюдська система, і ніщо її не може виправдати: ні індустріалізація, ні атомна бомба, ні збереження державних кордонів, ні навіть перемога у Великій Вітчизняній війні, бо всього цього домігся не Сталін, а наш багатонаціональний народ». У часи перебування Сталіна при владі багато православні священики зазнали репресій, а храми були зруйновані. Крім усього іншого в 1931 році за наказом Сталіна був підірваний храм Христа Спасителя в Москві.