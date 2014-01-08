Сьогодні Печерський суд розгляне справу останнього заарештованого на Банковій

08:04, 08 січня 2014
Політика
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Печерський районний суд Києва сьогодні розгляне справу останнього заарештованого під час сутичок на вулиці Банковій у Києві 1 грудня минулого року

Сьогодні суд розгляне справу Ярослава Притуленка / Фото Дмитра Гнапа

3 січня через відсутність сторони обвинувачення суд переніс розгляд справи Ярослава Притуленка, повідомляє Радіо Свобода.

Адвокат Притуленка Віталій Касько заявив, що це відмова суду припинити переслідування його підзахисного є порушенням ухваленого парламентом і підписаного президентом закону «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідувань і покарання осіб щодо подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань».

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Закон звільняє від відповідальності осіб, які були учасниками акцій протесту і масових заходів, щодо їхніх дій і рішень в період з 21 листопада до дня набрання законом чинності.

Документ також визначає, що всі кримінальні провадження і провадження щодо вчинення адміністративних правопорушень, відкриті у зв’язку з подіями в період з 21 листопада і до дня набрання чинності закону, підлягають закриттю.

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