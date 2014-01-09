Програма промислової кооперації з Росією має запрацювати на повну потужність - Азаров

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров, відкриваючи сьогодні засідання уряду.

«Економіка, яка спирається на промисловість, де в багатьох секторах на 75% устаткування зношено, не має жодної перспективи у глобальній конкуренції. Ми в цьому переконалися у минулі роки. Що треба зробити негайно? По-перше, вже з лютого запустити на повну потужність програму промислової кооперації з Росією, яка дає нам найближчими роками сотні тисяч робочих місць і гарантії для бюджетів усіх рівнів, що буде фінансовою базою для розвитку нашого вітчизняного ринку», - сказав прем'єр.

Також Азаров наголосив на необхідності роботи ЗВТ між країнами СНД на повну потужність, що важливо для вітчизняної економіки.

«За це особисто відповідає віце-прем'єр-міністр (Юрій) Бойко», - додав Азаров.