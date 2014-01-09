Людський фактор однозначно став однією з причин пожежі в Харкові - Болотських

"На сьогоднішній день є основні версії причин - це думка наших фахівців і до цієї ж версії схиляються і правоохоронні органи, які проводять розслідування, - порушення правил техніки безпеки, правил охорони праці, правил пожежної безпеки, або в сукупності всі ці фактори і - однозначно - людський фактор ", - сказав Болотських на брифінгу.

На тему: Болотських: Рятувальні служби під час ліквідації пожежі в Харкові спрацювали професійно

За його словами, вже через кілька годин після пожежі він прибув до місця трагедії і особисто бачив, що шість осіб, які загинули на місці, перед пожежею знаходилися за столом з залишками продуктів харчування. Також, зазначив Болотських, експерти виявили на місці пожежі ємності "з легкозаймистими речовинами, які використовувалися у виробництві, а також які не використовуються у виробництві".

Глава ГСЧС додав, що у рятувальників є питання до керівництва підприємства також щодо функціонування евакуаційного виходу.

Як повідомляв УНІАН , 8 січня пожежа в будівлі на території заводу «Хартрон» розпочався близько 11.30. Рятувальникам вдалося вивести з будівлі 22 людини, 8 людей загинули. Як повідомляв УНІАН, 8 січня в Харкові сталася пожежа на території заводу «Хартрон». Вогонь спалахнув близько 11.30 у п'ятиповерховому виробничій будівлі, яке орендує на території заводу ТОВ «Харківська ювелірна фабрика». Вогнем було пошкоджено 4-й і 5-й поверхи будівлі на площі 250 кв. м. Рятувальники запобігли розповсюдженню вогню на інші поверхи будівлі. О 14.10 пожежу було ліквідовано. Рятувальникам вдалося вивести з будівлі 22 людини , 8 людей загинули.