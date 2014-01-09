Чоловік Чорновол: Ніяке справжнє розслідування МВС не веде

Чоловік постраждалої журналістки Тетяни Чорновол Микола Березовий не вірить заявам МВС про неможливість подальших слідчих дій у справі Чорновол без її участі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

“Хочеться запитати у правоохоронців: а що вони роблять у випадках, коли людина місяць знаходиться в комі? Хіба тоді припиняють слідство? Вчора ми бачили заяву Міністерства охорони здоров`я, що Тетяну потрібно виписувати. А сьогодні ми бачимо заяву МВС про неможливість подальшого розслідування. Я розумію, що ніякого справжнього розслідування там не ведеться”, - заявив Березовий.

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Як повідомляв УНІАН, у міліції стверджують, що в справі про побиття журналістки Чорновол вже проведено всі слідчі дії, здійснення яких було можливим без участі потерпілої.

Решта процесуальних дій обов’язково потребують безпосередньої участі потерпілої, заявив, зокрема, заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олександр Гнатів.

Довідка УНІАН. У ніч на 25 грудня журналістку Чорновол жорстоко побили чоловіки на Бориспільській трасі під Києвом. Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство», пізніше була додана ще одна стаття - про заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, яка передбачає суворіше покарання.

У рамках розслідування затримано п`ятьох підозрюваних.