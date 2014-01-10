Україна задовольнила запит РФ щодо арешту нерухомості Березовського - генпрокурор РФ

Як повідомляє РИА Новости, про це заявив генпрокурор Росії Юрій Чайка в інтерв'ю виданню "Российская газета", яке буде опубліковано сьогодні.

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"Україна задовольнила запит про накладення арешту на нерухоме майно Бориса Березовського, а також на акції в компаніях, що належать йому. Сербський суд продовжує розглядатися запит про накладення арешту на акції 8 компаній, що належали Березовському", - сказав Чайка.

Тіло Березовського знайшли наприкінці березня 2013 року в його будинку в Британії. Перші результати розтину показали, що причиною смерті могло стати повішення. Британські ЗМІ стверджували, що колишній олігарх перебував на межі банкрутства після кількох програних ним судових процесів.

Пізніше газета Sunday Times з посиланням на джерела, близькі до бізнесмена, написала, що активи російського олігарха на момент його смерті оцінювалися у 800 млн доларів.

У Росії на виконанні у приставів перебуває зведене виконавче провадження на загальну суму 3,2 млрд рублів, одним з боржників по ньому є Березовський. З 2008 року російські пристави повернули кредиторам в рахунок боргів Березовського близько 300 млн рублів.