Суд дозволив фото- та відеофіксацію процесу у справі Власенка

Відповідне клопотання вніс сам Власенко, повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина».

Власенко наголосив, що «саме цей суд дозволяв це (фіксацію допиту свідків) в інших справах. Прошу цю практику узагальнити та дозволити відеофіксацію усього судового процесу, включаючи допит свідків».

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У свою чергу, колегія суддів надала дозвіл на проведення аудіозапису та фото- і відеофіксації засідання з урахуванням технічних можливостей.

Розгляд справи відбувається у маленькому приміщенні, у якому не можуть поміститися всі бажаючі, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2013 року Власенка викликали на допит до Генпрокуратури та повідомили про підозру в неодноразовому застосуванні фізичних насильницьких дій до Окунської. Генпрокуратура обвинувачує Власенка у вчиненні злочину за ч. 1 та ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) і ч. 1 ст. 126 (побої та мордування) Кримінального кодексу України.

12 листопада Печерський райсуд обрав Власенку запобіжний захід у вигляді застави в сумі 22 тис. 940 грн. За рішенням суду Власенко зобов’язаний впродовж двох місяців щопонеділка і щочетверга з 9.00 до 11.00 прибувати до Головного слідчого управління Генпрокуратури та відмічатися.

Також суд зобов’язав Власенка з метою запобігання ухилення від співпраці зі слідством здати слідчому Генпрокуратури на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи, які можуть надати йому змогу виїхати за кордон. Суд заборонив Власенку залишати територію Києва, за винятком виїзду до Харкова для виконання ним функцій захисника екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

Водночас Власенко заявляє, що ніколи не застосовував сили проти Окунської. Він називає обвинувачення абсурдними і вважає, що кримінальне переслідування - це спроба позбавити Тимошенко права на повноцінний захист.