Близько двох сотень автомобілів вирушили з Європейської площі до Межигір’я

Як передає кореспондент УНІАН, організатори закликали учасників не порушувати закон і дотримуватися правила дорожнього руху.

Як повідомляв УНІАН, активісти планують провести сьогодні під резиденцією Президента чергову акцію під назвою "Повістка для Януковича".