Близько двох сотень автомобілів вирушили з Європейської площі до Межигір’я
16:04, 12 січня 2014Політика
947 0
Близько двох сотень активістів Автомайдану вирушили з Європейської площі Києва до Межигір’я з метою чергового автопробігу до резиденції Президента України Віктора Януковича
Як передає кореспондент УНІАН, організатори закликали учасників не порушувати закон і дотримуватися правила дорожнього руху.
Як повідомляв УНІАН, активісти планують провести сьогодні під резиденцією Президента чергову акцію під назвою "Повістка для Януковича".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter