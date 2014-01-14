Трибуну і президію ВР блокують близько 30 опозиціонерів

Як передає кореспондент УНІАН, близько 30 народних депутатів від опозиції блокують трибуну та президію парламенту. Голова ВР Володимир Рибак поки що не зайшов до сесійної зали, а також в сесійній залі немає лідерів фракцій парламенту. В суддівській ложі перебувають, зокрема, Михайло Поплавський і Віктор Пилипишин, які були обрані народними депутатами.

Як відомо, сьогодні планувалося складення присяги новообраними народними депутатами.

Нагадаємо, відразу після відкриття ранкового засідання Верховної Ради було оголошено перерву.