Трибуну і президію ВР блокують близько 30 опозиціонерів
16:37, 14 січня 2014Політика
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Станом на 16.10 сьогоднішнє засідання ВР не продовжено. Опозиція блокує трибуну і президію.
Рада не працює
Як передає кореспондент УНІАН, близько 30 народних депутатів від опозиції блокують трибуну та президію парламенту. Голова ВР Володимир Рибак поки що не зайшов до сесійної зали, а також в сесійній залі немає лідерів фракцій парламенту. В суддівській ложі перебувають, зокрема, Михайло Поплавський і Віктор Пилипишин, які були обрані народними депутатами.
Як відомо, сьогодні планувалося складення присяги новообраними народними депутатами.
Нагадаємо, відразу після відкриття ранкового засідання Верховної Ради було оголошено перерву.
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