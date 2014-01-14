Іноземні посли відвідали Луценка у лікарні

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Луценка.

«Керівники дипломатичних місій цікавилися не лише станом здоров’я Юрія Луценка, а й хронологією подій в ніч на 11 січня біля Святошинського РВВС, зокрема безпосереднім фактом побиття екс-міністра внутрішніх справ та інших мітингувальників», - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що співбесідники не оминули і «теми повернення України в правові рамки, роль Майдану та громадянського суспільства у цьому процесі».

Луценко повідомив послам, що почувається дещо краще, оскільки отримує в повному обсязі необхідне лікування. «Звичайно, інколи болить голова. Відчув на собі усі симптоми при струсу мозку», - додав він.

Посли подарували Луценку квіти, а посол США, знаючи захоплення Луценка читанням, подарував кілька книг англійською мовою, а саме – Маріо Пьюзо «Сім’я Корлеоне» та «Форпост» Джейка Таппера.

Дякуючи за книги, Луценко пообіцяв почати читати їх після дозволу лікарів, оскільки наразі йому заборонено користуватися мобільними гаджетами, дивитися телевізор і читати.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня під будівлею Києво-Святошинського суду після винесення вироку так званим "васильківським терористам" сталися сутички між протестувальниками і бійцями "Беркута", в ході яких постраждав Луценко.

Екс-міністру розбили голову. Як повідомила дружина Луценка, в екс-міністра діагностували струс мозку, закриту черепно-мозкову травму та численні гематоми. Він отримав 8 ударів кийком.

Прокуратура Києва за фактом побиття Луценка відкрила кримінальне провадження за статтею про перевищення службових повноважень.

Водночас в МВС заперечують, що правоохоронці били Луценка під час подій біля Святошинського райуправління міліції 10 січня.