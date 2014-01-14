Луценкові стало краще – дружина

Про це повідомила його дружина Ірина в ефірі Громадського телебачення, пише Українська правда.

"Загрози такі, щоб були некоординовані чи незрозумілі реакції організму, відпали", - заявила вона.

Окрім того, за словами Ірини Луценко, довідка клініки "Соціовимір", що нібито проводила аналіз крові її чоловіка на вміст алкоголю, сфальшована.

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"Видно з усіх моментів, що це сфальшована довідка. Ніхто до нього не заходив. Ніякого візуального огляду не було. А на наступний день вже з'явилася інформація, що нібито було виявлено в крові, я можу помилятися в цифрі, 0,57 проміле, що дорівнює неповному бокалу вина або стакану пива", - заявила вона.

"Луценко не вживав спиртного", - ще раз наголосила Ірина Луценко, знову уточнивши, що єдине спиртне, що вживалося – настоянка для лікування горла.