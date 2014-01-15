Петиція про звільнення Тимошенко на сайті Білого дому зібрала сто тисяч підписів

Станом на 09:00 ранку 15 січня за Києвом під петицією підписалося 105 970 осіб.

Відповідно до правил розміщення звернень на сайті, петиція, що набрала за місяць сто тисяч підписів, може бути розглянута адміністрацією президента США Барака Обами.

Петиція про звільнення Тимошенко була створена 20 грудня.