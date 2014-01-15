Петиція про звільнення Тимошенко на сайті Білого дому зібрала сто тисяч підписів
09:09, 15 січня 2014Політика
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Петиція на сайті Білого дому з проханням використати всі "можливі легітимні засоби", аби звільнити ув’язнену екс-прем’єра України Юлію Тимошенко набрала понад 100 тисяч підписів
Петиція про звільнення Тимошенко набрала сто тисяч підписів
Станом на 09:00 ранку 15 січня за Києвом під петицією підписалося 105 970 осіб.
Відповідно до правил розміщення звернень на сайті, петиція, що набрала за місяць сто тисяч підписів, може бути розглянута адміністрацією президента США Барака Обами.
Петиція про звільнення Тимошенко була створена 20 грудня.
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