Завтра в Україні очікується мокрий сніг та дощ

Температура на півдні вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, у Криму до 12°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території мокрий сніг та дощ, вдень у західних та північних областях невеликий мокрий сніг, на сході країни місцями сильні опади. На дорогах подекуди ожеледиця.

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вдень у східних областях 2-7° тепла).

Вітер в Україні південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у південній частині і східних областях окремі пориви 15-20 м/с.

У Києві та області вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла, у Києві температура близько 0°.