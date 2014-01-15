Україна зайняла 33-е місце у рейтингу доступності їжі

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на інформацію організаціїї Oxfam International.

На першому місці рейтингу знаходяться Нідерланди, де експерти визнали харчування найбільш якісним і разом з тим досить доступним і різноманітним. У тріку також увійшли Швейцарія і Франція.

Цікаво, що в топ- 20 рейтингу не потрапили США, Японія, Канада і Нова Зеландія. Більшість лідерів відносяться до європейського регіону, єдиним винятком є ​​Австралія.

Росія розмістилася на 44 місці. Найгірше харчуються африканські країни, особливо, Чад, Мадагаскар, Ангола та Ефіопія. Африка зайняла більшу частину місць серед 30 аутсайдерів; з інших континентів до тридцятки увійшли Лаос, Індія, Пакистан і Бангладеш.

У грудні минулого року УНІАН писав, що згідно з дослідженням РИА -Рейтинг, українці витрачають більше всіх на їжу в регіоні.