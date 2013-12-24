Українці витрачають на їжу більше за всіх у Європі - дослідження

Україна посідає в Європі останнє 40-е місце за часткою витрат на продукти харчування: українці витрачають на їжу більше за всіх в регіоні. Про це свідчить дослідження, проведене агентством РИА Рейтинг.

Середньостатистична українська сім'я витрачає більше половини своїх витрат на продукти харчування. Багато в чому це обумовлено, перш за все, невисокими середніми доходами громадян. Частка витрат на продукти харчування в країнах із забезпеченим населенням і високим рівнем життя, як правило, низька і становить 10-15% від витрат сімей, звертають увагу дослідники. Всі інші витрати здійснюються на дозвілля, подорожі, комунікації, гарну медицину та освіту, техніку і одяг.

У країнах з низькими доходами, а часто й високими цінами, картина кардинально інша: тут на їжу йде значна частина бюджету сім'ї.

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Перше місце в рейтингу посідає одна з найблагополучніших країн Європи - Люксембург. Витрати на продукти харчування (з урахуванням безалкогольних напоїв) люксембурзької сім'ї за підсумками 2012 року становлять тільки 8,8% від її споживчих витрат. На другому місці розташовується Великобританія з 9,1%, замикає трійку багата Швейцарія з 9,6%.

До числа лідерів потрапили також такі країни Північної і Центральної Європи, як Данія, Норвегія, Німеччина і Австрія. Франція посідає 17-е місце, Італія - 19-е.

Росія з показником частки витрат на продукти харчування у 30,3 % знаходиться на 29- м місці рейтингу, випереджаючи як колишні республіки СРСР (за винятком Латвії та Естонії), так і вхідні в ЄС Хорватію, Болгарію, Румунію.