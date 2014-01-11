50 осіб намагалися розібрати барикади Євромайдана біля ЦУМу

Про це пише ТСН.

Коли журналісти попросили активістів назватися, вони відповіли, що є жителями Києва і прийшли сюди самостійно.

Невідомі зібралися на Бессарабській площі, пройшли до барикади біля ЦУМу і спробували почати розбирати її. Проте активісти Євромайдану, які вишикувалися щільним ланцюгом уздовж барикади, не дозволили їм це зробити.

Кияни зараз відійшли в сторону. Вони тримають плакати "Поважайте жителів міста" , "Закон один для всіх" , " Табір, пора додому!"