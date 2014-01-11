50 осіб намагалися розібрати барикади Євромайдана біля ЦУМу
15:21, 11 січня 2014Політика
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Сьогодні в Києві близько 50 осіб намагалися розібрати барикади, які побудували євроактівісти біля ЦУМу на Хрещатику.
Невыдомі намагалися розібрати барикади
Про це пише ТСН.
Коли журналісти попросили активістів назватися, вони відповіли, що є жителями Києва і прийшли сюди самостійно.
Невідомі зібралися на Бессарабській площі, пройшли до барикади біля ЦУМу і спробували почати розбирати її. Проте активісти Євромайдану, які вишикувалися щільним ланцюгом уздовж барикади, не дозволили їм це зробити.
Кияни зараз відійшли в сторону. Вони тримають плакати "Поважайте жителів міста" , "Закон один для всіх" , " Табір, пора додому!"
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